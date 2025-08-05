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Eskişehir'de kepçe yayaları biçti!

Eskişehir’de 5 araca ve 2 yayaya çarpan iş makinesi dehşet saçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir iş makinesi 5 park halindeki araca ve 2 yayaya çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasarlı kazadan sonra ikinci kaza!
Vatan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası sürücüler araçlarını yol kenarına çekip işlemlerini yaparken, caddeye giren İ.K. yönetimindeki iş makinesi kontrolünü kaybetti. Freni tutmadığı ya da direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu öne sürülen iş makinesi, park halindeki 5 araca ve kaldırımdaki 2 yayaya çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E. ve O.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.E.'nin kafa travması geçirdiği öğrenilirken, O.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza kamerada, soruşturma sürüyor
Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş makinesinin araçlara çarptığı ve yayaların savrulduğu anlar dikkat çekti. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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