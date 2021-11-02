Gayrettepe metro istasyonunda tepki çeken görüntü! İstanbullunun ulaşım çilesi bir videoyla daha perçinlendi

Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.

İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.







Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Mağdur vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Twitter'da yer alan bazı yorumlar şu şekilde:









Söğütlüçeşme yönünden gelip Gayrettepe'de M2'ye aktarma yapmaya çalışanları merdivenleri kapatıp asansöre mahkum ederek inanılmaz uzun bir kuyruk oluşmasına ve vakit kaybına neden oluyorsunuz. Bunu acil çözmeniz gerek!







Gayrettepe metrodaki asansör kuyrugu rezillik günlerdir böyle biri bir el atsın





Gayrettepe metroya inen kapıyı neden kapattınız? Tam iş saatinde zaten 400 metrelik zaman alan yolu daha da uzatmak için mi? Asansörler çok yavaş inilecek tek kapıyı da kapatıyorsunuz bir tane de görevli yok!

DÜN DE TAKSİM'DE AYNI GÖRÜNTÜLER VARDI

Dün de İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de benzer görüntüler ortaya çıkmış, yürüyen merdivenleri kullanmayan vatandaşlar duruma tepki göstermişti.