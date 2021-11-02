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Bursa'da feci ölüm! Çamaşır asarken canından oldu! 15 metreden çakıldı

Bursa'da feci ölüm! Çamaşır asarken canından oldu! 15 metreden çakıldı
02.11.2021 13:52 - Son Güncelleme: 02.11.2021 13:53
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Bursa'da feci ölüm! Evinin balkonunda çamaşır asarken 15 metre yüksekten beton zemine çakılan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Yaşam Videoları

Merkez Osmangazi'ye bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 57 yaşındaki Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

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