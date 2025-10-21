PODCAST CANLI YAYIN
Fransa'da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı

Fransa'da hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı

Fransa'nın Val d'Oise bölgesini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde hortum çıktı. Hortumun şiddetiyle binaların çatıları uçtu. Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki 3 vinç peş peşe devrildi. Bir vinç kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.


Bölge Savcısı Guirec Le Bras, hortum nedeniyle 23 yaşındaki bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddetli fırtınanın "ani ve nadir görülen yoğunlukta" olduğunu belirtti.

Bunlar da Var

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle