Fırtına 10 dakika sürdü faturası ağır oldu: Çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

Sivas'ta gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtına gün boyu hissedildi. Şehir merkezinde 40'tan fazla binanın çatısı uçtu. Çatılardan uçan parçalar onlarca araca zarar verdi. Dinmeyen fırtına Sivas'ta hayatı güçleştirdi. Çatısı uçan binalar arasında kamu binaları da yer aldı. Olimpik Yüzme Havuzu ve Şarkışla Devlet Hastanesi'nin çatıları da fırtınadan nasibini aldı.

Mimar Sinan Mahallesi ve Altuntabak Mahallesi'nde tamirat için fırtınaya aldırmadan, canlarını hiçe sayarak çatılara çıkanlar dikkat çekti. Onarım için çatıya çıkarların ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Bu görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.