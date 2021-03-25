Fırat Delikanlı yakalanarak gözaltına alındı

Aydın'da Fırat Delikanlı ismiyle tanınan Fırat Kaya isimli şahıs, eşcinsel olduğu iddia edilen işitme engelli bir kişiyi öldüresiye dövdü. O görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Delikanlı'nın daha önce de bir başka işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Darbedilen genç ifadesinde, "150 TL'lik satış yaptım, hakkımı vermedi" dedi. Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.