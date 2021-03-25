SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı
Aydın'da Fırat Delikanlı ismiyle tanınan Fırat Kaya isimli şahıs, eşcinsel olduğu iddia edilen işitme engelli bir kişiyi öldüresiye dövdü. O görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Delikanlı'nın daha önce de bir başka işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Engelli gencin olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı. Darbedilen genç ifadesinde, "150 TL'lik satış yaptım, hakkımı vermedi" dedi. Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ
"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu."