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SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

Aydın'da Fırat Delikanlı ismiyle tanınan Fırat Kaya isimli şahıs, eşcinsel olduğu iddia edilen işitme engelli bir kişiyi öldüresiye dövdü. O görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Delikanlı'nın daha önce de bir başka işitme engelli kişiyi dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Engelli gencin olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı. Darbedilen genç ifadesinde, "150 TL'lik satış yaptım, hakkımı vermedi" dedi. Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fırat K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

25.03.2021 16:46 - Son Güncelleme: 25.03.2021 17:13
SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin E.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.

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SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

Engin E.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

Yüzde 50 engelli Engin E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesine ulaşıldı. Engin E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ
"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu."

SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

"Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı."