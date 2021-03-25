SON DAKİKA! İnfial yaratan görüntü! Fırat Delikanlı isimli şahıs engelli genci öldüresiye dövdü! Gözaltına alındı

150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ

"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu."