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Fatih'te korkutan yangın! |Video

Fatih'te korkutan yangın! |Video

10.02.2020 15:34

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan otomobilini yangının çıktığı binanın önüne park eden bir kişi,  zarar görmemesi için battaniye ile üzerini kapatarak önlem aldığı görüldü.


Fatih'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın sırasında binada bulunan Halit Salih, " Bir baktım duman kokusu geliyor. Kapıyı açtım koridor duman doldu. Arka bahçeden dışarıya çıktım. Başka biri kapıyı açtı bende binadan dışarıya çıktım. Alt katın camı kırıldığı için patlamaya benzer ses duyuldu. Yangın giriş katta çıktı. Yangın sırasında itfaiye üst kattakileri merdivenle aşağıya indiriyordu. Bir can kaybı yok." dedi.

Öte yandan otomobilini yangının çıktığı binanın önüne park eden bir kişi, zarar görmemesi için battaniye ile üzerini kapatarak önlem aldığı görüldü.

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