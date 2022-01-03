Fabrikanın gece bekçisi ölü olarak bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan hidrolik vinç imalatı yapan bir fabrikanın gece bekçiliğini yapan şahıs ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Nazilli-Denizli devlet karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır aynı fabrikada gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara'ya akşam yemeği için pide getiren kurye, danışma binasının cam bölümüne pideyi koyduktan sonra ustasını arayarak bekçi İsmail Bilara'ya pideyi teslim edemediğini bildirdiği ve aramalar sonucu da bekçiye ulaşamadığı öğrenildi. Pide salonu sahibinin fabrika sahibini arayarak durumu bildirmesi üzerine, gece bekçisinin danışma binası içinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken, gece bekçisi İsmail Bilara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları da incelenirken Bilara'nın kalp krizi geçirdiği doktor tarafından tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bilara'nın uzun yıllardır fabrikada gece bekçisi olarak çalıştığı kaydedildi.