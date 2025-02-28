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Eyüpsultan’da trafik kazası sonrası firar eden sürücü yakalandı
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Eyüpsultan’da trafik kazası sonrası firar eden sürücü yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 20:05

22 Şubat’ta Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, UTV aracını tamir etmeye çalışan Muhammet Gürcan Koçak’a hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Koçak hastanede hayatını kaybederken, kazadan sonra kaçan sürücü M.Y. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan sürücünün ilk ifadesi ise hayrete düşürdü.

İstanbul Eyüpsultan'da, UTV'sini emniyet şeridinde kontrol eden sürücüye çarparak ölmesine neden olan ve olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sürücünün İstanbul Havalimanı'nda servis şoförü olduğu belirlendi. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli M.Y, ilk ifadesinde 'şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi.

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