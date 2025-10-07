PODCAST CANLI YAYIN
Eskişehir’de alacak kavgası kanlı bitti: Şahıs kendini ihbar etti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde otomobilde çıkan alacak verecek tartışması kanlı bitti. Şüpheli, tartıştığı kişiyi bacağından vurduktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli, polisi arayarak teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halindeki 26 DC 811 plakalı otomobilde B.E. ile sürücü E.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E., tabancasını çıkararak E.Ç.'yi bacağından vurdu.

Yaralanan sürücünün durumu ağırlaşınca B.E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olayı ihbar etti. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

