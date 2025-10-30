Eskişehir’de 66 yaşındaki adam bıçaklandı! Saldırgan kaçmadı
Eskişehir’de lokantada arkadaşını karın ve bilek kısmından bıçaklayan 63 yaşındaki adam, olay yerinden kaçmayarak polise teslim oldu.
LOKANTADA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir lokantada arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 63 yaşındaki adam, 66 yaşındaki arkadaşını yaraladı.
BİLEK VE KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI
Olay, Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (63) ile arkadaşı Ramazan E. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A., arkadaşını bilek ve karın kısmından bıçakladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ramazan E., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN KAÇMADI
Arkadaşını bıçaklayan K.A., olay yerinden kaçmayarak polisin gelmesini bekledi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.