Eskişehir’de 66 yaşındaki adam bıçaklandı! Saldırgan kaçmadı

LOKANTADA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir lokantada arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 63 yaşındaki adam, 66 yaşındaki arkadaşını yaraladı.

BİLEK VE KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

Olay, Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (63) ile arkadaşı Ramazan E. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A., arkadaşını bilek ve karın kısmından bıçakladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ramazan E., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇMADI

Arkadaşını bıçaklayan K.A., olay yerinden kaçmayarak polisin gelmesini bekledi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.