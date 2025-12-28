Uzungöl beyaz gelinliğini giydi kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

UZUNGÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan yoğun kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Göl çevresi, ormanlık alanlar ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

KIŞ TURİZMİ YENİDEN HAREKETLENDİ

Kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi arttı. Otel ve konaklama tesislerine rezervasyon taleplerinin yükseldiği öğrenilirken, esnaf ve turizmciler kış sezonu için umutlandı.

İŞLETMECİLERDEN DAVET

Bölge işletmecilerinden Alibey Aygün, kar sezonunun beklenmedik şekilde başladığını belirterek, Uzungöl'ün kış aylarında da eşsiz bir güzellik sunduğunu ve misafirleri bölgeye beklediklerini söyledi.

KIŞ FESTİVALİ HAZIRLIĞI

Uzungöl'de 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde kış turizmine yönelik etkinlikler planlanıyor. Çok sayıda kurumun desteğiyle yapılması planlanan organizasyonun 3 gün süreceği, festival detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.