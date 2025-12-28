PODCAST CANLI YAYIN
Şırnak’ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü

Şırnak’ta kar yağışı sırasında 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım düştü.

KAR VE YILDIRIM HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte etkili olan kar yağışı, yer yer gök gürültüsüyle birlikte görüldü. Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu ve bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Merkezde 4, Uludere'de 7, Beytüşşebap'ta ise 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK-HAKKARİ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun kar, tipi ve düşük görüş mesafesi nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun Orta Köy mevkisindeki bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

