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Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı; Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı; Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
04.07.2023 10:16 - Son Güncelleme: 04.07.2023 10:17

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Esenyurt'ta bir binanın apartmanın çatısında çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak sokakta bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Bir anda 4 binanın çatısı alevler içerisinde kalırken, mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmakta güçlük çekti. Yangında can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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