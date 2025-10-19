İzmir'de minibüs devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. H.B.'nin (57) virajda kontrolünü yitirdiği 35 S 00270 plakalı servis midibüsü, refüje çarpıp devrildi. Kazada H.B. ile havalimanı personeli olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.