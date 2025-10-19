PODCAST CANLI YAYIN
İzmir'de minibüs devrildi: 5 yaralı

İzmir'de minibüs devrildi: 5 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, havalimanı personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. H.B.'nin (57) virajda kontrolünü yitirdiği 35 S 00270 plakalı servis midibüsü, refüje çarpıp devrildi. Kazada H.B. ile havalimanı personeli olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle