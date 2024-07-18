AFAD (Erzurum, Sivas, Tokat Müdürlükleri), Jandarma Arama Kurtarma timleri (Erzurum, Van) ve Artvin'den gelen polis dalgıçlardan oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibinin 2 köpek ile sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri sonucu E.M.'nin cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki yarım ada kıyılarında çalılıkların arasında bulundu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer arama çalışmalarının son gününde ekiplerle birlikte bebeğin cansız bedeninin bulunduğu bölgeden bilgi aldı. Acılı ailede olay yerinde hazır bulundu. Savcılık ve olay yeri incelemesinden sonra E.M.'nin cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği ifade edildi.