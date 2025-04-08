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Erzurum’da feci kaza: Freni tutmayan kamyonet 6 aracı biçti! 7 yaralı
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Erzurum'da feci kaza: Freni tutmayan kamyonet 6 aracı biçti! 7 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 00:05 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 00:08

Erzurum'da şehir merkezinden geçen E80 karayolunda freni tutmayan kamyonet, ışıklarda bekleyen 6 aracı biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Taner B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kapalı kasa kamyonet, Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda freninin tutmaması sonucu 4 araca çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Kâzımkarabekir Stadyumu'nun olduğu kavşakta yine ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Kamyonet, yaklaşık 200 metre sonra kaldırıma çarparak durabildi. Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılardan 6'sı Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 1 kişi de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası E80 karayolunda bir süre trafik kontrollü olarak verildi. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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