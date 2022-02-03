Erzurum’da Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı. Operasyonda biri yabancı uyruklu 14 kadın ve şüpheli 12 kişi yakalandı. Şüpheliler şafak operasyonu ile yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından, ilde ‘Engelliler Derneği’ adı altında faaliyet gösteren dernek içerisinde ve dernek yöneticilerinin temin ettiği yerlerde fuhuş yapıldığı bilgisinin alınması üzerine adı geçen dernek ve yöneticileri hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edildi.