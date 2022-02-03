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Uludağ’da etkili olan kar fırtınası kameralara yansıdı

Uludağ’da etkili olan kar fırtınası kameralara yansıdı
03.02.2022 12:51 - Son Güncelleme: 03.02.2022 12:54

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Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan kar fırtınası gece boyu sürdü. Fırtına sonrası kar kalınlığı Uludağ’da 110 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Uludağ’da geceyi tatilcilerin otellerde geçirdiği öğrenilirken hava sıcaklığının eksi 13 derecelere kadar düştüğü öğrenildi Öte yandan Meteoroloji Müdürlüğü Bursa için kar yağışı uyarısı yaptı.Saat 12:00'dan gece 03:00'a kadar süreceği tahmin edilen yağışla ilgili yapılan uyarıda "Yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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