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Karabük’te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu

Karabük’te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu
03.02.2022 14:56 - Son Güncelleme: 03.02.2022 15:02

OTOMATİK OYNAT

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Karabük’te medyana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda çıkarak elektrik direğe çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kara, Karabük - Eskipazar karayolu Acıöz köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Karaağaç (39) idaresindeki 37 ABG 546 plakalı otomobili ile Eskipazar istikametinden Karabük’e seyir halinde iken Acıöz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından ise tarlaya uçtu. Kazada sürücü Karaağaç ile otomobilde yolcu olarak Nesrin Gökdemir (64), Türkan Karaağaç (39) ve Zümre Karaağaç (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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