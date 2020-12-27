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Eminönü'nde turist yoğunluğu! Sokaklar onlara kaldı

Eminönü'nde turist yoğunluğu! Sokaklar onlara kaldı
27.12.2020 14:53
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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan turistler, İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Normal günlerde İstanbul'un en yoğun olan yerlerinden olan Eminönü turistlere kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Eminönü'nde gezen turistlerin büyük kısmının maske takmadığı görüldü.



Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un çoğu cadde ve sokağı boş kalırken, Eminönü sahili turistlere kaldı. Normal günlerde aşırı yoğunluğun yaşandığı Eminönü sahilinin keyfini turistler çıkardı. Hafta sonu kısıtlamasında muaf tutulan turistler, sahilde yemek yiyerek İstanbul manzarasını seyretti. Sahilde fotoğraf çekilen turistler vapurlarla seyahat etti.



İstanbul'un tadını çıkaran turistlerin büyük bir kısmı korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Bazı turistler maske takmayarak sosyal mesafe kuralına da uymadı. Belirlenen meydanlar ve caddelerde uygulanan sigara içme yasağına da uyulmadığı görüldü.



"DOLAŞIRKEN ÇOĞUNDA MASKE YOK"
Eminönü'nde taksicilik yapan Burhan Gürsoy, "Sadece turistleri görüyoruz. Meydanlar turistlere kaldı. Onlar sadece dolaşıyorlar. Dolaşırken çoğunda maske yok. Maskelerini takmıyorlar. Maskelerini takmadıkları için bizim için sorun oluyor. Arabaya binerken maske takma zorunluluğu olduğunu söylediğimiz halde takmıyorlar. Yine de taktırıyoruz. Hepsi sigara içiyor. Şu an bomboş İstanbul'un tadını en çok onlar çıkarıyor" dedi.

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