Bursa’da akıllara durgunluk veren olay! Kıskançlık krizine giren kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözü yaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.'ye saldırdı. Zinnur B.'nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.'yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.



POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ, KAPIYI YÜZLERİNE VURDU



Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.'yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ''Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden'' diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112'den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.