Haberler Video Yaşam Videoları Bursa’da akıllara durgunluk veren olay! Kıskançlık krizine giren kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa’da akıllara durgunluk veren olay! Kıskançlık krizine giren kadın ortalığı birbirine kattı

Bursa’da akıllara durgunluk veren olay! Kıskançlık krizine giren kadın ortalığı birbirine kattı
27.12.2020 13:00
Ana Sayfa 00:30
İmamoğlu'nun yalanını CHP'li...
Ana Sayfa 02:30
Kıskançlık krizine giren kadın...
Ana Sayfa 02:44
Merakla bekliyordu! TOGG...
Ana Sayfa 02:23
D-100'de feci kaza! Boş yolda...
Ana Sayfa 01:04
İzmir'de hareketli gece!...
Ana Sayfa 02:31
İstanbul Ataşehir'de taksi...
Ana Sayfa 01:04
"Rabbim devletimize...
Ana Sayfa 00:26
İlber Ortaylı'dan seviyesizce...
Ana Sayfa 01:48
Alman aşısının yan etkisi...
Ana Sayfa 15:58
Türkiye tarihi rekor kırdı!
Ana Sayfa 01:49
Van ve Elazığ'da korkutan...
Ana Sayfa 02:22
Sıfır araba satın aldı...

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözü yaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.'ye saldırdı. Zinnur B.'nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.'yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ, KAPIYI YÜZLERİNE VURDU

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.'yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ''Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden'' diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112'den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

Yaşam Videoları