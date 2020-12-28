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SON DAKİKA: Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürdüler

SON DAKİKA: Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürdüler
28.12.2020 09:20
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Son dakika haberi! Aksaray'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ, kavgayı ayırmak isterken Abdülkadir Özsular (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Abdülkadir Özsular tutuklanırken, olaya karıştığı belirlenen 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, dün saat 23.20 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a gelen ve Karacaören köyündeki akrabalarını ziyaretten dönen sürücü Yaşar Tuğ, iddiaya göre otomobille sayir halinde iken arkasında aracın sürücüsü yol istedi. Daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine arkasındaki araç sürücüsü ve beraberindeki 2 araç, Tuğ'un önünü kesip durdurdu.





Araçlardan inen Abdülkadir Özsular, Abdulbaki K. İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) iddiya göre Yaşar Tuğ'a saldırdı.




Bu sırada Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ da aracından inip kavgaya ayırmak isterken Abdülkadir Özsular'ın bıçaklı saldırısına uğradı.





Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Salim Tuğ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedaviye alındı.





8 SALDIRGAN DA YAKALANDI
Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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