CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.