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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 22:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 22:34

🚍Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza! "3 günde bir tramvay bozuluyor"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Her gün bir İETT arızası ile gündeme gelen İstanbul'da bu kez Tramvay'da arıza yaşandı. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Duruma isyan eden vatandaşlardan Mehmet Aydoğan, "Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da 3 günde bir tramvay bozuluyor. Ne diyeyim ki ben? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar. Bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi binemeyen bizim gibi bekliyor." dedi.

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