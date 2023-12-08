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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 18:35

Antalya'da sokak köpeği yağmur suyu drenaj hattında mahsur kaldı

Antalya'da Metin Kasapoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği fark edenler onu besleyerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kanalizasyondan çıkardı.

Antalya'da yağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Antalya\'da sokak köpeği yağmur suyu drenaj hattında mahsur kaldı

Metin Kasapoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu drenaj hattında sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye beklenirken, vatandaşlar onu severek, sakinleştirmeye çalıştı. Köpeğin kendisini kurtarmak isteyen kadının mazgaldaki boşluktan uzattığı mamayı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla caddeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırdı. Kanalizasyondan çıkarılan köpek bir süre caddede ilerleyip, gözden kayboldu.

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