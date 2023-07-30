Elazığ'da yayaya çarpan sürücü kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın yaralanırken sürücü ise ilk başta durarak kadının yanına gitti. Kadının yaralandığını gören sürücü, yanındaki kadın ve çocukla birlikte koşarak uzaklaştı ve aracına binerek olay yerinden kaçtı. O sırada çevredekiler ambulans ve polis diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.