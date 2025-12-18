PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

