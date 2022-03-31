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Elazığ’da korkunç olay! Bir kadın 4’üncü kattan park halinde aracın üstüne düştü

Elazığ’da korkunç olay! Bir kadın 4’üncü kattan park halinde aracın üstüne düştü
31.03.2022 19:50 - Son Güncelleme: 31.03.2022 20:18

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Elazığ'da, bir kadın 4’üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadın ağır yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları

Elazığ'da N.Y isimli kadın 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

İlk müdahalesi araç üzerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, öğlen saatlerinde Üniversite Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki apartmanın 4'üncü katında oturan N.Y., henüz bilinmeyen nedenle park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

İLK MÜDAHALE ARAÇ ÜZERİNDE YAPILDI
Kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi aracın üzerine çıkarak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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