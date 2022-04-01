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Sarıyer’de park halindeki iş makinesi alev alev yandı

Sarıyer’de park halindeki iş makinesi alev alev yandı
01.04.2022 00:14 - Son Güncelleme: 01.04.2022 00:17

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İstanbul Sarıyer’de altyapı çalışması yaptığı yerde park halinde bırakılan iş makinesinde yangın çıktı. İş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş makinesinin yandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

İstanbul Sarıyer'de park halinde bırakılan iş makinesi alev alev yandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Maden Mahallesi Dereiçi Sokak'ta iş makinesinde çıktı. Sarıyer Belediyesi tarafından kiralık olarak çalıştırılan iş makinesi, altyapı çalışması yapılan sokakta mesai bitiminin ardından park halinde bırakıldı.

İş makinesi, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan iş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İş makinesinin yandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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