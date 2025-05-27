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Elazığ’da feci kaza: Tır ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 2 ağır yaralı
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Elazığ’da feci kaza: Tır ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:16:28

Elazığ-Bingöl karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir tır ile karşı yönden gelen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, tır da şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Elazığ-Bingöl karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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