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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 15:32

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024: Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Eski tip ehliyeti yenilemek için son gün ne zaman?

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat... Araç sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Eski tip ehliyeti olan 7 milyon kişi için son geçerlilik tarihi 31 Aralık 2024. Yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Türkiye'de 7 milyonun üzerinde kişinin ehliyetini yenilemesi gerekiyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu ancak araya koronavirüs salgını girdi.

Salgın edeniyle 1 Ocak 2016 yılından önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından da 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvururken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor.

YENİLEMEYENLER EK ÜCRET ÖDEYECEK

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

BAŞVURU YOĞUNLUĞU UYARISI

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunlu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Adres bilgileri sistemde kayıtlı olanlar, sürücü belgelerinin yurt içindeki istedikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

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