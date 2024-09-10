SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Edirne'de sınırda motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü vurularak yakalandı
Haberler Yaşam Videoları

Edirne'de sınırda motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü vurularak yakalandı

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 16:34 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 16:34

Olay, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi. Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, diğer sürücü otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi. Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Bunun üzerine polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince ayağından vurularak yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli ile motosiklet sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
10.09.2024Salı
Konya'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Beraber ilaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
10.09.2024Salı
Antalya'da trafik kazasında eşini kaybeden adam cenazeyi almaya sargılarla geldi
10.09.2024Salı
Ankara'da kaza yapan otomobil alev topuna döndü: 2 yaral
10.09.2024Salı
Samsun'da toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı
10.09.2024Salı
Bunlar da Var
Narin’in amcasının ifadesi ortaya çıktı! Babası olma ihtimaliniz var mı? 02:34
"Babası olma ihtimaliniz var mı?"
10.09.2024Salı
Narin Güran’ı cesedini saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu: Artık o insana ’baba’ demem 04:13
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu
10.09.2024Salı
Narin Güran’ın babası Arif Güran serbest bırakıldı 05:26
Narin'in babası serbest bırakıldı
10.09.2024Salı
Flaş gelişme: Narin’in babası serbest bırakıldı! 01:44
Narin'in babası serbest bırakıldı!
10.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA