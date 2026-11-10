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Gaziantep’te depremzede ailenin evine güpegündüz girdiler: 500 bin TL değerinde altın ve para çalındı

Gaziantep’te depremzede ailenin evine güpegündüz girdiler: 500 bin TL değerinde altın ve para çalındı

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan Şahin ailesinin yeni evine 3 şüphelinin girdiği belirtildi. Şüphelilerin evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para aldığı ifade edildi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, 3 şüphelinin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DEPREMZEDE AİLENİN YENİ EVİNE HIRSIZLIK ŞOKU

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde depremzede Şahin ailesinin evine gündüz saatlerinde giren 3 şüphelinin, yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çaldığı belirtildi. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Kasım Perşembe günü Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan Şahin ailesi, yerinde dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılan binadaki dairelerine yakın zamanda yerleşti.

Ailenin evden çıktığı sırada 3 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerin yangın merdiveni ve dairenin yangın acil çıkış kapısını zorlayarak eve girdikleri belirtildi.

EVDEN YAKLAŞIK 500 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN VE PARA ÇALINDI

Ailenin iddiasına göre şüpheliler evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para aldı.

Şüphelilerin binaya giriş ve binadan çıkış anları, yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahin ailesinin 21 yaşındaki üyesi Kerem Şahin, şüphelilerin ana kapıdan binaya girdiklerini, bir süre garajda beklediklerini ve daha sonra yangın merdiveninden daireye çıktıklarını söyledi.

Şahin, dairenin yangın acil çıkış kapısının tornavida ile açıldığını belirterek, annesinin evden çıkmasından yaklaşık yarım saat sonra eve girildiğini ifade etti.

"AİLECE ÇOK ETKİLENDİK"

Kerem Şahin, ailesinin pandemi döneminde babasını kaybettiğini, 6 Şubat depremlerinde ise evlerinin hasar aldığını söyledi.

Yerinde dönüşüm sürecinde ciddi zorluklar yaşadıklarını belirten Şahin, yeni evlerine yerleştikten sonra yaşanan hırsızlık olayının aileyi etkilediğini ifade etti.

Şahin, şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirterek, "Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın" dedi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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