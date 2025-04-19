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Edirne’de otomobil kazası: Sürücü ağır yaralandı
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Edirne’de otomobil kazası: Sürücü ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:05:49

Lalapaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yaklaşık 45 metre sürüklenerek tarlaya uçtu. Sürücü ağır yaralı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi yolunda meydana gelen kazada, Hasan B. yönetimindeki 39 AB 617 plakalı otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 45 metre sürüklenerek tarlaya uçtu . Ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı . Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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