Edirne'de film izler gibi kazayı izlediler, hem de Covid-19 tedbirlerini hiçe saydılar

Edirne'de meraklı vatandaşlar, 3 aracın karıştığı 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasını korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak film izler gibi izlediler. İddialara göre, Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi Şehit Necdet Pehlivan sokakta, sürücü T.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 DY 626 plakalı otomobil, park halinde bulunan iki otomobile çarptıktan sonra yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meraklı kalabalık, korona virüsü unutup film izler gibi kazayı izledi. Kısa sürede kaza yerine toplanan çok sayıda meraklı vatandaş, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak film izler gibi yan devrilen aracı izlediler. Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlarda bazı meraklı vatandaşlar aracın yanına dahi gidip gözlemlerde bulundu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, meraklı kalabalığa uyarılarda bulunup dağılmalarını sağladı.