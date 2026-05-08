Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji sıcaklık artışı için tarih verdi
Adil Tek’in analizlerine göre, 8 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde ısınma periyoduna giriliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar 5 ila 8 derece arasında artış gösterecek. Yağışlar ise tamamen kesilmiş değil; MGM’nin son raporlarına göre Marmara’nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun doğusunda (Sivas, Tokat çevresi) aralıklı sağanak geçişleri görülebilir. Ancak bu yağışlar kışlık sistemlerin aksine "bahar yağmurları" tadında olacak.