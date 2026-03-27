Mersin’de çöp ev dramı: Bir daireden tam 7 kamyonet çöp çıktı

Kötü Kokular Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katından yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese giden Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 60 yaşlarındaki yalnız yaşayan kadının dairesinin tamamen çöp eve dönüştüğünü tespit etti.

Gaz Maskeleriyle Müdahale Edildi

Eşini birkaç yıl önce kaybettiği öğrenilen ve evdeki kirlilik nedeniyle enfeksiyon kaparak hastalanan yaşlı kadın, Erdemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dairedeki yoğun koku nedeniyle temizlik ekipleri içeriye ancak gaz maskeleriyle girebildi. Zabıta ekipleri ve kadının vasisi gözetiminde başlatılan temizlik seferberliği tam iki gün sürdü.

Evden 7 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çalışmada; ilk gün 5, ikinci gün ise 2 kamyonet dolusu çöp evden tahliye edildi. Evin dezenfekte edilmesinin ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun takip edildiği bildirildi.