Düzce’de sis etkili oldu görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Düzce’de sabah saatlerinde sis nedeniyle güreş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte yavaş ilerledi. Düzce kent merkezi, sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde özellikle ana arterlerde araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sabah iş yerlerine ve okullarına giden vatandaşlar ve öğrenciler zorluk çekti. Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.