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Sultangazi'de 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı: İSKİ'ye tepki yağdı

Sultangazi'de 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı: İSKİ'ye tepki yağdı
16.02.2022 11:33 - Son Güncelleme: 16.02.2022 11:33

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Sultangazi'de 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı. Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar ise defalarca kez İSKİ'yi aradıklarını ancak sorunlarının çözülmediğini iddia etti. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bitişik haldeki 2 ayrı sokakta bulunan 4 binanın bodrum katlarına lağım suyu bastı. Defalarca İSKİ yetkililerini aradıklarını söyleyen vatandaşlar tüm aramalara rağmen somut bir adım atılmadığını iddia etti. Bodrum katta bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan işçiler koku nedeni ile çalışamadıklarını ifade ederken, bir işçi ise eline aldığı paspas ve kova ile sürekli olarak zeminden çıkan lağım suyunu temizlemeye çalıştı.

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