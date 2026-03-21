"Dostlar beni hatırlasın": Anadolu’nun yanık sesi Aşık Veysel’e veda edeli 53 yıl oldu
Sazının tellerinde toprağın kokusunu, yaşamın çilesini ve insan sevgisini nakış gibi işleyen büyük halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 53. yıl dönümünde tüm Türkiye’de özlemle anılıyor. Yedi yaşında kaybettiği gözlerine rağmen gönül dünyasıyla karanlığı aydınlatan ve "Uzun ince bir yoldayım" diyerek hayatı özetleyen Veysel’in mirası, hala dillerden düşmeyen türkülerinde yaşıyor. İşte Anadolu’nun rüzgarını dünyaya duyuran o büyük ozanın ibret ve başarı dolu hayat hikayesi...