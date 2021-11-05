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Dorse'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

Dorse'de 149 düzensiz göçmen yakalandı
05.11.2021 12:55 - Son Güncelleme: 05.11.2021 13:01
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Bitlis’te yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Yol Kontrol Noktasında şok yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 149 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen U.Ö. isimli tır sürücüsü tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 149 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir” denildi.

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