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Sanal Devriye ekibi uluslararası çeteyi çökertti

Sanal Devriye ekibi uluslararası çeteyi çökertti
05.11.2021 10:15 - Son Güncelleme: 05.11.2021 10:16
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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı “Sanal Devriye” ekibi uluslararası şirketlerin e-mail hesaplarını kullanarak milyonlarca dolar ve euro dolandırdığı öğrenilen 3’ü Nijerya, 1’i Mali, 2’si ise Türk uyruklu 6 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şebekenin siyahi üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin Dolar ve 350 bin Euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polisin, Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Rümeysa Aslan’ın Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa ile mali uyruklu kadın Katimi Berthe’nin ise Joshua Moses Obaje ile sevgili olduğu öğrenildi.

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