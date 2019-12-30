Diyarbakır'da silahlı saldırı dehşeti! Hasmını başından vurdu |Video 30.12.2019 14:00

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli olarak çıkan adam, ablasının evinden ayrıldığı sırada hasmının silahlı saldırısına uğradı. Kafasından tek atışla vurulan Şeyhmus K'nın saldırıya uğradığı anlar kameralara anbean yansıdı. işte Diyarbakır'da yaşanan dehşet anları...

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus K., ablasının evinde geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus K., kapı önünde hasmı tarafından başından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABLASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Şehmus K.'nın vurulma anı ise anbean kameraya yansıdı. Yanında kardeşi vurulan abla bir süre sinir krizleri geçirdi.



