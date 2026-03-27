Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 1,5 kilo altını alıp kayıplara karıştılar

Sur'da Kuyumcu Soygunu: 1.5 Kilo Altın Çalındı

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde, sabah saat 08.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu Vasıf Arslan dükkanını açıp tezgahını düzenlediği sırada, içeriye elleri silahlı iki kişi girdi. Soyguncular ile esnaf arasında yaşanan arbedenin ardından saldırganlar, yaklaşık 1,5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı.

"Silahını Elinden Aldım Ama Üstüme Çullandılar"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan kuyumcu Vasıf Arslan, soyguncularla fiziksel olarak mücadele ettiğini belirtti. Arslan, "İçeri girip 'Yat' diye bağırdılar. Direndim, birinin elinden silahını aldım ve omzuna vurdum. Ancak ikisi birden üzerime çullanıp beni yere devirdiler. Boğuşma sırasında ellerim morardı. Tahminime göre 1-1,5 kilo altınımı çalıp kaçtılar" dedi.

Geniş Çaplı Çalışma Başlatıldı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, dükkan içerisinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal da olay yerine gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Emniyet güçleri, eşkali belirlenen ve araçla kaçtığı değerlendirilen iki şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.