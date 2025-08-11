Motosikletli fenomen Deniz Servan Narin TEM'deki kazada yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi geçişindeki Danış Koper Viyadüğü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir TIR çarpıştı.

Ağır Yaralandı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Narin ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni araştırılıyor.