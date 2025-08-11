PODCAST CANLI YAYIN

Motosikletli fenomen Deniz Servan Narin TEM'deki kazada yaşamını yitirdi

Kocaeli TEM Otoyolu’nda TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte fenomene kalp krizi yapıldığı anlar.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi geçişindeki Danış Koper Viyadüğü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir TIR çarpıştı.

Ağır Yaralandı, Hastanede Hayatını Kaybetti
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Narin ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

Bunlar da Var

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle