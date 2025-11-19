Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı

Son dakika: Tanker gemisinde zehirlenme vakası! Valilik duyurdu: Ölü ve yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazeler morga götürüldü Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise işlemlerinin ardından morga götürüldü.

TIR devrildi kamyonet otomobilin üzerine yattı Kaza, kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Plakaları öğrenilemeyen araçların çarpışmasıyla TIR tarlaya devrilirken kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı. Kazanın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Bismil karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.