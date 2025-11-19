Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 14 kişi yaralandı.
Diyarbakır Bismil karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
TIR devrildi kamyonet otomobilin üzerine yattı
Kaza, kırsal Başaklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Plakaları öğrenilemeyen araçların çarpışmasıyla TIR tarlaya devrilirken kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı. Kazanın ardından bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cenazeler morga götürüldü
Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise işlemlerinin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.