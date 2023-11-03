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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023, 18:31 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 18:46

Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı, son durum ne, serbest bırakıldılar mı?

Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor. Polat çiftinin ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlandığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.

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