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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023, 18:08 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 18:17

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Polat çiftidir" diyen sosyal medya fenomeni "dolandırıcılıktan" gözaltına alındı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

POLAT ÇİFTİNİN GÖRÜNTÜSÜYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı

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