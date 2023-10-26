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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 14:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 15:33

Dilan Polat - Engin Polat'a ait şirketlere polis baskını! Ailenin avukatından ''Mağduriyet'' açıklaması!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirkette aramalar başlatıldı. Devam eden polis arama çalışmalarıyla ilgili ailenin avukatı Vahit Kaya'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait şirketlerde devam eden polis arama çalışmalarıyla ilgili ailenin avukatı Vahit Kaya'dan açıklama geldi. Soruşturma, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülüyor.

Kaya, gizlilik kararı olduğunu ve gözaltı kararı olmadığını belirterek polislerin evrak almaya çalıştığını açıkladı. Arama sırasında şirketlerdeki dijital materyaller ve defterler inceleniyor.

Ayrıca, polis ekipleri Dilan Polat'ın Ataşehir'deki polikliniğine gelerek içerideki çalışmaları sürdürüyor. Mobil telefonlara da el konularak inceleneceği öğrenildi. Avukat Kaya, çalışanların telefonlarına el konulmasına itiraz ederek, bu uygulamayı dünya genelinde görmediğini belirtti ve gerginlik yaşandığını ifade etti.

Savcılığın sadece "inceleyin" ifadesini kullandığını söyleyen Kaya, "Bütün yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda. Gerçekten mağdur olan bir şirket, bir insanın ve onların çalışanlarını da mağdur ediyorsunuz. Personelin cep telefonlarına el koymaya çalıştılar, engelliyoruz" dedi.

Özel Dilan Polat Polikliniğine Ataşehir DP polis baskını! Arama yapılıyor | VİDEO HABER
Özel Dilan Polat Polikliniği'ne (Ataşehir DP) polis baskını! Arama yapılıyor | VİDEO HABER

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